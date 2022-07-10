В Украине появился новый заместитель министра по евроинтеграции государства при министерстве соцполитики, пишет «Страна». По информации издания, соответствующий пост заняла 25-летняя Анна Сергеева, которая до этого никогда не работала в госсекторе.

Как отмечает «Страна», девушка не только получила должность без опыта работы, но и хороший оклад — свыше 68 тыс. гривен (более $2,3 тыс.) в месяц — это в 2,5 раза выше, чем у президента Украины Владимира Зеленского. В минсоцполитики страны Сергееву назначили еще в начале июня, она уже приступила к исполнению своих обязанностей.

По информации украинских СМИ, до получения должности девушка возглавляла фирму «Сервис Ревизор», которая занималась, в частности, консультированием парикмахерских и салонов красоты по вопросам коммерческой деятельности и управления.