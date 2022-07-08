Вооруженные силы Украины дважды отразили наступление врага под Дементиевкой на Харьковском направлении. Враг понес потери и был отброшен назад украинскими защитниками. Аналогично закончилась попытка россиян атаковать в районе Богородичного на Славянском направлении.

Этой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в своей традиционной вечерней сводке с фронта.

«На Харьковском направлении противник ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии окрестности и город Харьков, а также районы населенных пунктов Уды, Дементиевка, Лебяжье, Песчаное, Замуловка, Петровка, Питомник, Мосьпаново, Коробочкино, Слатино, Светличное, Шевеловка, Победа, Верхний Салтов, Новое и Байрак», — сообщили в Генштабе.

Неподалеку от Дементиевки враг дважды пытался перейти в наступление. ВСУ отбили атаки и отбросили россиян назад. А поблизости Петровки россияне совершили авиаудар.

На Славянском направлении противник тоже переходил в атаку. Наступательные действия в районе Богородичного закончились отступлением россиян после огневого поражения и потерь от ВСУ. Из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО враг обстрелял районы населенных пунктов Долина, Мазановка, Краснополье, Гусаровка, Новопавловка, Червоное, Вернополье и Хрестище.

Напомним, на Харьковщине враг не впервые атакует в районе Дементиевки. Однако все штурмы заканчиваются жестким отпором ВСУ и отступлением врага.

Тем временем Славянск после отвода украинских войск из Лисичанска стал прифронтовой зоной. В британской разведке назвали захват города следующей оперативной целью врага. По данным аналитиков Института изучения войны, вражеская армия может попытаться наступать на Славянск и Краматорск с трех направлений.