Евросоюз обеспечивает экспорт украинского зерна, объемы поставок почти удвоились в июне, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, по линиям солидарности Евросоюза (ЕС) с апреля из Украины были вывезены 5,8 млн тонн зерна.

«Наши линии солидарности работают, чтобы расчистить залежи старых запасов украинского зерна и улучшить импортные и экспортные потоки. На данный момент они позволили обеспечить экспорт 5,8 млн тонн из Украины с апреля 2022 года», — сообщил Боррель в Twitter. Объемы поставок почти удвоились в июне, когда было экспортировано 2,5 млн тонн, отметил глава дипломатии ЕС.