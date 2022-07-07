В Беларуси пригрозили Польше ракетным ударом.

По словам замначальника Генштаба ВС Беларуси генерал-майора Руслана Косыгина, в случае военного конфликта между европейскими странами и РФ Беларусь нанесёт ракетные удары по целям в Польше.

«В то же время (и это надо понимать прежде всего польскому руководству) в случае начала конфликта территория Польши с eё военной инфраструктурой становится первоочерёдным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры», — заявил Косыгин.