В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, в Н-ской воинской части проводятся учебные сборы военнообязанных. Об этом сообщает Минобороны.

Основной целью сборов с участием группы военнообязанных запаса является повышение уровня их боевой подготовки, знаний и умений.

«В ходе сборов военнообязанным представляется возможность не только усовершенствовать обретенные за время службы боевые навыки, опыт и военную квалификацию, но и непосредственно ознакомиться с новопринятыми на вооружение нашей армии образцами современного оружия и военной техники, а также ознакомиться с правилами обращения с ними», — сказано в сообщении.

Сборы продлятся до 23 июля.