Следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск, считает британская разведка.

Продолжая укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью, РФ перебросила на Изюмское направление большую часть оставшихся частей Восточной и Западной групп войск.

За последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км в сторону Славянска по главной трассе E40 от Изюма, сообщает разведка Британии.

По ее данным, российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.

Помимо этого, город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск.