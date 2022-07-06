В РФ уже не осталось подразделений, военные из которых не были бы привлечены к войне против Украины. Недавно Путин перебросил на фронт солдат с Сахалина. До сих пор это подразделение оставалось единственным, которое еще не было вовлечено в боевые действия в нашем государстве.

В целом Владимир Путин направил 60% своей армии на захват только двух городов на Донбассе.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным.

«На днях последнего соединения Вооруженных сил Российской Федерации коснулась война в Украине – это 18-я стрелково-пулеметная дивизия на острове Сахалин. И вот они тоже уже здесь», – отметил Арестович.

Также он подчеркнул, что хоть сейчас и хочется ярких побед и наступлений, однако военное командование работает с тем, что есть.

«Наши вооруженные силы перемалывают противника, который имеет преимущество по количеству личного состава, техники и бюджета. Воевать сложно, но мы умеем. Мы перемалываем эту армию и накапливаем резервы. Наступление с яркими победами неизбежно», – отметил советник главы ОП.