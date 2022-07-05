Получив артиллерийские ракетные системы HIMARS и другое дальнобойное оружие, Украина изменила тактику ведения войны, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Петр Черник.

«Я бы назвал эту тактику очень специфическим термином — полноценно заработала украинская стальная молотилка. То есть имеется неизмеримое количество их материала, имею в виду склады с боеприпасами. Поверьте, это десятки тысяч тонн в измерении всей РФ. <…> Но у Украины появились высокоточные жернова, которые могут перемалывать эти склады с боеприпасами», — отметил Черник.

Таким образом, по словам эксперта, Украина снижает возможности огневого воздействия РФ, ведь «нет снарядов — нет нанесения тяжелых артиллерийских ударов».

«Это правильная стратегия и тактика, потому что вести охоту за отдельными дивизионами довольно сложно и затратно — все движимое, никто на месте не стоит. Неважно, какая артиллерия — прицепная, колесная, гусеничная или она на автомобильном шасси: залп совершили — переместились, залп совершили — переместились. Точно так же и мы действуем. И наконец есть средства, чтобы [уничтожать] их боекомплекты на больших расстояниях», — объяснил Черник.

Напомним, в Украину прибыли четыре ракетные системы M142 HIMARS, еще четыре США обещают поставить в середине июля.