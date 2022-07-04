Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО, протокол о вступлении в альянс будет подписан 5 июля. Об этом говорится на сайте НАТО.

«Финляндия и Швеция завершили 4 июля переговоры о вступлении в НАТО в соответствии с договоренностью на саммите НАТО в Мадриде. Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО», — говорится в заявлении.

Уточняется, что после завершения переговоров союзники должны подписать 5 июля протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

После этого протоколы будут отправлены на ратификацию всем странам НАТО в соответствии с их национальными процедурами.