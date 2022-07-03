Представители гражданского сектора, оппозиционных политических партий, а также рядовые граждане проводят в воскресенье митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием отставки правительства.

Митингующие настаивают на отставке правительства, чтобы сформировать кабинет министров национального согласия, который сможет провести реформы в стране для получения статуса кандидата в члены ЕС, пишет ТАСС. Они уже перекрыли проспект Руставели, где находится здание парламента республики. Митинг носит название «Домой в Европу».