«Шуша стала местом, где была подписана декларация, обозначившая новый, еще более высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией».

Об этом заявил Директор Центра стратегических исследований Министерства иностранных дел Турции Уфук Улуташ на внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран в Шуше.

«Неслучайно, что мы сегодня собрались в Шуше. Она стала местом, где была подписана декларация, обозначившая новый, еще более высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией»,- сказал он (цитата по Report).

Также У.Улуташ отметил, что геополитика — это реальность международных отношений.

«Мы очевидцы возникновения новой реальности после завершения карабахского конфликта, наблюдаем изменения в геополитике в контексте конфликта в Украине», — подчеркнул директор Центра.

Он добавил, что отношения между Азербайджаном и Турцией вышли на самый высокий уровень — это братские и союзнические отношения.