2 июля в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Как сообщили в Министерстве обороны, в совещании приняли участие заместители министров, командующие видами войск, начальники Главных управлений, управлений и служб министерства. Командиры воинских частей, соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, подключились к совещанию посредством видеосвязи.

Министр обороны дал указания быть готовыми в любой момент предотвратить возможные провокации реваншистских сил.

Гасанов также распорядился уделить особое внимание боевой подготовке спецназовцев.