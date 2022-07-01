Завершается подготовка трех беспилотников Bayraktar ТВ2 для бесплатной поставки в Украину в рамках кампании «Народный Байрактар». Лично поблагодарил за эту невероятную поддержку.
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Завершается подготовка трех беспилотников Bayraktar ТВ2 для бесплатной поставки в Украину в рамках кампании «Народный Байрактар». Лично поблагодарил за эту невероятную поддержку.
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
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