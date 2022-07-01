Завершается подготовка трех беспилотников Bayraktar ТВ2 для бесплатной поставки в Украину в рамках кампании «Народный Байрактар». Лично поблагодарил за эту невероятную поддержку.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.