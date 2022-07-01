Служба государственной безопасности провела очередную операцию в Таможенном комитете. Одним из задержанных в ходе операции является заместитель начальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Рашад Бабаев.

По данным «Qafqazinfo», он является родственником министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

До этого Р.Бабаев работал заместителем начальника отдела финансово-тарифного и валютного контроля ГТК, начальником Товузского таможенного управления.