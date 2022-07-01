Служба государственной безопасности провела очередную операцию в Таможенном комитете. Одним из задержанных в ходе операции является заместитель начальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Рашад Бабаев.
По данным «Qafqazinfo», он является родственником министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.
До этого Р.Бабаев работал заместителем начальника отдела финансово-тарифного и валютного контроля ГТК, начальником Товузского таможенного управления.
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