30-го июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафой Шентопом, прибывшим в Баку для участия в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Выразив признательность за теплые слова, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп рассказал о значимости Парламентской сети Движения неприсоединения, созданного по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в Мадриде с участием председателя Милли Меджлиса. Он высоко оценил выступление президента Азербайджана на Бакинской конференции, отметил значимость затронутых вопросов.

Гость выразил признательность за организацию на высоком уровне Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, заявил, что они одобряют эту инициативу Азербайджана. Он довел до внимания, что Турция всегда поддерживает инициативы братского Азербайджана и находится рядом с ним. Было отмечено, что Бакинская конференция Парламентской сети является очень важной с точки зрения сближения парламентов, являющихся представителями наших народов, а также обсуждения важных вопросов.

В ходе беседы Мустафа Шентоп выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении не имеющих аналога в мире турецко-азербайджанских отношений.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, интересующие стороны.