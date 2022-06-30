30 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Милли Генгеша (парламента) Туркменистана Гюльшат Мамедовой, находящейся в нашей стране для участия в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Выразив удовлетворение от визита в Азербайджан, председатель Милли Генгеша Туркменистана Гюльшат Мамедова отметила высокое значение Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, выразила признательность за приглашение для участия в этом мероприятии.

Гостья высоко оценила выступление президента Азербайджана на Бакинской конференции, отметила значение затронутых вопросов. Она выразила признательность за организацию конференции на высоком уровне, одобрила эту инициативу Азербайджана.

Высоко оценив сотрудничество между законодательными органами Азербайджана и Туркменистана, гостья выразила удовлетворение развитием отношений между нашими странами.

Председатель Милли Генгеша Туркменистана довела до внимания, что наши страны соединяют глубокие исторические корни, моральные и культурные ценности, мы должны сохранить это и передать будущим поколениям.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим темам, интересующим стороны.