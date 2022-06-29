29 июня в результате стихийного бедствия, произошедшего в утренние часы, — сильного ветра и ливня — был причинен серьезный урон хозяйствам на территории Загатальского района.

Так, селевой поток, спустившийся с гор, повредил принадлежащие гражданам посевные площади, сады фундука, приусадебные участки на территории сел Юхары Чардахлар и Мухах.

В селе Мухах сильный ветер снес кровлю с частного дома, а в селе Юхары Чардахлар – часть кровли со здания полной средней школы.

Согласно информации Комиссии по чрезвычайным ситуациям Загатальского района, в результате стихийного бедствия нанесен урон электрическому хозяйству и системе связи, в шести населенных пунктах возникли перебои в подаче электроэнергии.

В поселках Ашагы Тала, Даглы, Муганлы, Мухах, Алиабад и других населенных пунктах района упали более 300 деревьев, возникли проблемы в подаче питьевой воды.

В настоящее время профильные структуры продолжают необходимую работу по устранению последствий стихийного бедствия.