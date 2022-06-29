У ВСУ появился пункт управления на колесах — штабные машины с прицепом со съемными модулями производит украинское предприятие. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«Новейший образец техники подвижных пунктов управления — машина штабная с штабным прицепом МШ-ПШ со съемными модулями принята на вооружение Вооруженных Сил Украины, — сообщили в Главном командном центре ВСУ. Производство штабных машин с прицепом штабным (МШ-ПШ) со съемными модулями осуществляет отечественное предприятие. Вместе победим! Слава Украине!» — говорится в сообщении.