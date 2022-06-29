Более чем за три месяца США заморозили или заблокировали российские активы общей стоимостью в 330 миллиардов долларов. Причём большая часть из них принадлежит Центробанку РФ. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

«За сто дней заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на финансовых счетах и в экономических ресурсах на сумму более 30 миллиардов долларов. Были также заблокированы активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов», — говорится в заявлении ведомства.