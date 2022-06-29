29 июня в жилом массиве «Умное село» в селе Агалы Зангиланского района при организации Министерства экологии и природных ресурсов «МЭПР) и поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Фонда возрождения Карабаха организована международная конференция на тему «Поощрение партнерства и деятельности в устойчивом управлении водными ресурсами».

На мероприятии, проводимого в гибридной форме с участием представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса, членов авторитетных международных организаций и экспертов, обсуждаются вопросы по мобилизации усилий для достижения задач и целей устойчивого развития в сфере водных ресурсов, созданию диалога международного уровня с целью глобального и регионального решения этого вопроса, налаживание партнерства в трансграничном контексте, передает АПА.

На конференции выступил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, который проинформировал участников об экологическом терроре, совершенном Арменией, ущербе, нанесенном природным объектам, о том, что Армения продолжает загрязнять реку Охчучай и другие водные бассейны, об устранении последствий экологического террора и улучшении окружающей среду региона.

На конференции выступили замминистра сельского хозяйства Ильхама Гасымова, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, руководитель представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалков, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Ольга Алгаерова, секретарь Водной конвенции ООН Соня Коеппел, директор Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде Бруно Поцци и др.

В заключение конференции был принят итоговый документ, который внесет вклад в мероприятие по Водной конвенции 30 июня в Эстонии.

В рамках международной конференции представители дипкорпуса ознакомились с инфраструктурой, созданной в «Умном селе».