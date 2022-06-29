Чиновники и журналисты удивились наличию в меню ресторана на саммите НАТО в Мадриде блюда «Картофельный салат по-русски», сообщает Reuters.

Салат находился в верхней строчке меню, состоит из гороха, картофеля, моркови и майонеза, а стоит €8 за порцию. Журналисты, решившие попробовать салат, отметили, что это «смесь из гороха, картофеля, моркови и майонеза».

При этом ряд чиновников «выразили удивление», что подобное название оказалось в меню на саммите, где Россия рассматривалась как угроза безопасности.

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — рассказал журналист Иньяки Лопес.

В материале отмечается, что блюдо было распродано за несколько часов.