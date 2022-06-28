США готовятся объявить о долгосрочном размещении военных контингентов в нескольких странах Европы. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

“Завтра будут конкретные объявления по сухопутным, военно-морским и военно-воздушным силам, размещаемым на долгосрочной основе”, – сказал он.

Основная часть сил будет размещена на Балканах, в странах Балтии и на восточных границах России, добавил Салливан в ходе брифинга для журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который направляется в Мадрид на саммит НАТО.

По словам советника, альянс возьмет на себя исторический набор обязательств по вопросу размещения сил. Контингенты останутся на местах и после завершения украинского кризиса.

При этом он отметил, что США наращивают силы в Европе не столько из-за действий России, сколько из-за “долгосрочных перемен в стратегических реалиях”.

В частности будет объявлено о базировании двух дополнительных эсминцев ВМС США на базе в южной Испании.

Также Салливан поднял вопрос о выплате членами альянса положенных двух процентов от своих ВВП на поддержку этих войск. Для Вашингтона это больной вопрос – заставить европейские страны платить за оборону Европы пытался еще президент Дональд Трамп в 2018 году, вызвав яростный огонь критики в свой адрес.