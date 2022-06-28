Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти Индонезии исключили личное присутствие президента РФ Владимира Путина на саммите Группы двадцати на Бали 15-16 ноября.

«Что касается президента Путина на «Двадцатке», президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский лидер] не приедет», — сказал Драги на пресс-конференции по завершении саммита «Семерки». При этом он не исключил выступления российского лидера по видеосвязи. Путин в таком же формате выступил на двух сессиях на саммите «Двадцатки», прошедшей в Риме в октябре прошлого года.