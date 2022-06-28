Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением после обстрела российскими войсками торгового центра в Кременчуге: «Мы решительно подтверждаем наш призыв как можно скорее остановить эту разрушительную войну и отдать приоритет дипломатическому решению».

В письменном заявлении министерства с большой грустью констатируется, что стало известно о том, что торговый центр в Кременчуге был обстрелян ракетами днем, когда там находилось много мирных жителей, в результате чего погибли и получили ранения многие люди.

В заявлении подчеркнуто, что обстрелы, которые в последние дни направлены на гражданские населенные пункты в различных городах, в том числе в столице Украины Киеве, еще раз свидетельствуют о жестокости войны и об острой необходимости установления прочного мира.

«В связи с этим мы решительно повторяем наш призыв к немедленному прекращению этой разрушительной войны и призываем уделить первоочередное внимание дипломатическому решению», — говорится в заявлении МИД Турции, передает «Анадолу».