Вооруженные силы Украины остановили и отбросили российские войска на четырех направлениях, в частности на Харьковском, Славянском, Лисичанском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Северском направлении российские войска нанесли огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах Покровка, Стариковое, Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.

На Харьковском направлении группировка войск России основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения ВСУ к государственной границе Украины, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений cил обороны.

Российские войска нанесли авиаудары в районе населенного пункта Явирское и обстрелял из артиллерии элементы инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чеполь и Милова. Украинские военные успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка — Залиман.

На Славянском направлении российские войска ведут штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создают условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачиваются на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Осуществил обстрелы позиций наших войск по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Попытку наступления в направлении Довгенькое – Долина ВСУ решительно остановили и отбросили врага назад.

На Лисичанском направлении, с целью нанести урон, российские военный, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Николаевка и Яковловка. Россияне ведут штурмовые действия в направлении Волчояровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются. С целью разоблачения огневых позиций подразделений ВСУ провели разведку боем в направлении Николаевка — Спорное, в дальнейшем — вели наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.

На Бахмутском направлении российские военные обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также проводят штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий Россия не вела, производит обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Нанесены авиаудары вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко. ВСУ отразили штурм в направлении Егоровка – Павловка.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Ударная авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары по позициям россиян. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.