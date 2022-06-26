Потери среди личного состава российских войск после полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли около 34850 военных. Об этом 26 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 150 солдат.
Другие потери россиян составили:
танки – 1532 (+21);
боевые бронированные машины – 3659 (+14);
артиллерийские системы – 764;
РСЗО – 243 (+2);
средства ПВО – 99;
самолеты – 217;
вертолеты – 184;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4);
крылатые ракеты – 139 (+2);
корабли/катера – 14;
автомобильная техника и автоцистерны – 2564 (+4);
специальная техника – 60.
«Наибольшие потери противник понес на бахмутском и кураховском направлениях. Данные уточняются», – говорится в сообщении.
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