Потери среди личного состава российских войск после полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли около 34850 военных. Об этом 26 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 150 солдат.

Другие потери россиян составили:

танки – 1532 (+21);

боевые бронированные машины – 3659 (+14);

артиллерийские системы – 764;

РСЗО – 243 (+2);

средства ПВО – 99;

самолеты – 217;

вертолеты – 184;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4);

крылатые ракеты – 139 (+2);

корабли/катера – 14;

автомобильная техника и автоцистерны – 2564 (+4);

специальная техника – 60.

«Наибольшие потери противник понес на бахмутском и кураховском направлениях. Данные уточняются», – говорится в сообщении.