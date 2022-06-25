Зенитный ракетный полк армейского корпуса Балтийского флота провел на полигоне в Калининградской области учения по отражению атаки с воздуха. В учениях задействовали расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», сообщили в пресс-службе флота.

В маневрах приняло участие более 100 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники. В ходе учений ЗРК «Тор-М2» занимались поиском, обнаружением и уничтожением более 20 целей, имитировавших беспилотники, самолеты и вертолеты противника. Также было отработано прикрытие важных промышленных объектов в Калининградской области, передает «Интерфакс».

Учения провели на фоне очередного обострения отношений с Евросоюзом (ЕС), причиной которого послужило ограничение Литвой с 18 июня транзита грузов в Калининград.