В США готовят вторую партию ракетных систем HIMARS для Украины. Украинские военные сейчас проходят учения и уже в июле американские ракетные комплексы ожидают в Украине.

Об этом сообщает корреспондент издания «Голос Америки» Джефф Селдин.

Ссылаясь на высокопоставленного представителя Министерства обороны США, Селдин заявляет, что первая партия из 4 ракетных систем HIMARS находится в Украине. Она обслуживается специально обученным экипажем.

«2-й украинский взвод сейчас проходит обучение в применении новой партии HIMARS, которые могут быть готовы к применению в июле», — написал корреспондент.