Заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок относительно использования РФ голода в качестве оружия является безграмотной и циничной ложью. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель внешнеполитического российского ведомства Мария Захарова.

«Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». Безграмотная и циничная ложь. Использовать голод в качестве оружия — это как раз в исторических традициях Германии», — написала дипломат.

Ссылаясь на данные портала Trading Economics и Офиса федеральной статистики ФРГ, она подчеркнула, что с начала 2022 года Германия увеличила вдвое импорт сельскохозяйственных товаров. При этом страна усиленно выкупала с международного рынка продовольствия излишки. Так, в марте в ФРГ ввезли рекордное количество агропродукции на сумму более 3,4 миллиарда евро. И такие действия не демонстрируют озабоченностью немецких властей проблемами потенциального голода.

«Анналена, главное — не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием», — добавила Захарова.