Бывший командующий сепаратистов Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) анонсировал новые фронты для России в случае, если боевые действия в Украине затянутся, передает Minval.az.

«Во-первых, Литва с РФ не граничит, на суше – точно, за исключением Калининграда. С Литвой граничит Беларусь. Военный ответ без непосредственного вхождения Беларуси в военную коалицию с РФ невозможен. Кроме того, военный ответ автоматически приводит в действие протоколы НАТО о защите любого члена альянса. То есть это будет означать войну с Североатлантическим альянсом. Скорее всего, они (Литва) отменять своего решения не будут. И не сомневаюсь, что блокада Калининграда будет усиливаться и к ней подключатся Латвия и Эстония, потом может и Финляндия. Поэтому чем менее быстры, решительны и эффективны действия вооруженных сил России, тем больше таких фронтов давления противника будет возникать и тем сильнее будет эскалация на этих фронтах», — считает Стрелков.

Он также отметил, что в случае затягивания военных действий в Украине у России будут большие проблемы:

«Если за год Россия не сможет разгромить Украину, истратив за это время все резервы, то Калининград тогда будет «цветочки». Если фронт замрет даже в нынешней своей конфигурации, Приднестровью конец через какое-то время. Польские добровольцы уже батальонами воюют против нас. И вопрос Калининграда, и вопрос Приднестровья, и вопрос Закавказья, и вопрос таджикско-афганской границы, и вопрос с Курильскими островами… и все они сейчас завязаны на быстрейшую победу в Украине. Затягивание войны – это гарантия возникновения все новых и новых фронтов как экономических, так и военных».

Кроме того, он заявил, что РФ не сможет выиграть эту войну, даже если возьмёт «десять Северодонецков». Штурм очередной крепости ни к чему не приводит.