Россия за 120 дней войны в Украине потеряла 34 430 военных, 183 вертолета и 1 504 танка, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 23.06 ориентировочно составили:
личного состава – около 34 430 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1 504 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 632 (+18) ед,
артиллерийских систем – 756 (+4) ед,
РСЗО – 240 (+1) ед,
средств ПВО – 99 (+0) ед,
самолетов – 216 (+0) ед,
вертолетов – 183 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6) ед,
крылатых ракет – 137 (+0) ед,
кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 548 (+5) ед,
специальной техники – 60 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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