Американский предприниматель Руперт Мёрдок и бывшая модель и актриса Джерри Холл разводятся. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники.

Представитель 91-летнего Мёрдока отказался от комментариев, а с представителями 65-летней Холл связаться не удалось.

Руперт Мёрдок женился на Джерри Холл 4 марта 2016 года. Бывшая модель и актриса была в 1977-1999 годах спутницей солиста британской группы The Rolling Stones Мика Джаггера и является матерью его четверых детей. Для предпринимателя это уже четвертый брак, у него есть шесть детей. В 2020 г. журнал Forbes оценил состояние Мёрдока и его семьи в $17,1 млрд — 28-е место в списке богатейших американцев и 68-е в общемировом рейтинге.