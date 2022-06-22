Германия и Нидерланды поставили Украине 12 артиллерийских установок Panzerhaubitzen 2000.

Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Она добавила, что в Украину вернулась группа военнослужащих ВСК, обучившихся управлению САУ.