В рамках расследуемого в военной прокуратуре уголовного дела появились обоснованные подозрения в совершении рядовым Меликовым Азизом Султанпаша оглу действий, предусмотренных статьями 333.2 УК АР (самовольный выезд военнослужащего срочной военной службы или курсанта специального учебного заведения, готовящего военнослужащего, из воинской части (специального учебного заведения, готовящего военнослужащего) или места службы или несвоевременный приезд без уважительных причин в воинскую часть (специальное учебное заведение, готовящее военнослужащего) или к месту службы, ст. 335.2 (полное уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы посредством причинения какого-либо вреда собственному здоровью, представляя себя больным, подделкой документов или иным обманным путем) и другими действиями, отраженными в статьях УК.

Согласно информации пресс-службы Военной прокуратуры, Меликову предъявили обвинение. На основании рекомендации Военной прокуратуры он заключен под стражу на 4 месяца.

Ведется расследование.