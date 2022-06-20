Страны Альянса должны быть готовыми к применению ядерного оружия в случае чрезвычайной ситуации. Об этом заявил главнокомандующий ВВС Германии, генерал НАТО Инго Герхартц в интервью для Bild.

Герхартц предостерег лидера РФ Владимира Путина от нападения на них. Запад значительно вооружится, к 2030 у европейцев будет 600 современных истребителей в регионе Балтийского моря, подойдут американские самолеты.

Также генерал предупреждает, что страны НАТО должны быть готовы к применению ядерного оружия в случае возникновения чрезвычайной ситуации. На вопрос журналиста, как отреагирует Альянс, если Путин применит ядерное оружие Герхартц ответил, что нужно иметь политическую волю для осуществления ядерного сдерживания.

Как отмечают в издании, когда дело дойдет до драки Германия должна будет применять американские ядерные бомбы, которые хранятся на их территории. Для этого ВВС закупит истребители F-35.