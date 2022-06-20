По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 21-22 июня этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил официальный визит.

Как сообщает официальный сайт президента Узбекистана, в повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Как отмечается в информации, особое внимание лидеры двух государств уделят наращиванию объемов взаимной торговли, усилению кооперационных связей на уровне бизнеса и регионов, продвижению совместных инвестиционных проектов в разных отраслях экономики, эффективному использованию возможностей в транспортно-транзитной сфере, продолжению активного культурно-гуманитарного обмена.

Кроме того, главы государств обменяются мнениями по международной и региональной ситуации, обсудят вопросы развития интенсивного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур.

По итогам переговоров на высшем уровне предусматривается подписание солидного пакета двусторонних документов, направленных на углубление практического сотрудничества в области промышленности, транспорта, сельского хозяйства, энергетики, науки и инноваций, туризма и других направлениях.

Накануне визита в городе Ташкенте проходят деловые мероприятия, с участием ведущих компаний и предприятий Узбекистана и Азербайджана.