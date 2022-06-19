Германия отправит в Украину новые гаубицы уже в ближайшие недели. Вместе с артиллерией ожидаются поставки РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии в Украине Анки Фельдгузен в ходе телемарафона.

«Поставки ожидаются в районе 3-6 недель. К ним добавятся и HIMARS, которые поставляются вместе с Британией и США. HIMARS сейчас собираются в Европе, а украинские солдаты обучаются обращению с ними», — рассказала посол.

Также она добавила, что Германия планирует передать Украине современные системы ПВО ближе к октябрю. На данный момент их собирают немецкие специалисты.