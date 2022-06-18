Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Иран достиг соглашения о создании совместной комиссии с Азербайджаном для разработки ряда месторождений на Каспии, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Министр отметил, что «совместная разработка, добыча и экспорт энергоносителей отвечают интересам обоих государств».

Там же отметили, что в ходе встречи в тот же день стороны обменялись мнениями о состоянии торгово-экономических связей Баку и Тегерана, обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде областей, в том числе в нефтегазовой, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.