18 июня российские войска имели частичный успех в боях под Северодонецком. Обстрелы ведутся почти по всей линии фронта, сообщает Генштаб ВСУ.

Россия демонстрирует присутствие своих войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Слобожанском направлении российские войска удерживают оборону ранее занятых рубежей и пытаются не допустить продвижение подразделений Сил обороны в направлении государственной границы Украины.

На Харьковском направлении российские военные нанесли артиллерийские удары в районах населенных пунктов Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.

На славянском направлении российские военные применили минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Грушуваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чепиль. А также пытаются создать благоприятные условия для наступления в направлении Изюм — Славянск.

В районе Краснополья украинские военные нанесли россиянам значительные потери, когда они пытались провести разведку боем.

На Северодонецком направлении из ствольной и реактивной артиллерии продолжаются обстрелы районы населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Российские войска пытались вести штурмовые действия для установления полного контроля над Северодонецком, но безуспешно.

Россия имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротино ВСУ отразили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные продолжают систематические обстрелы, применили ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанне, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка.

На Южнобужском и Таврическом направлениях российские военные обстреливали из артиллерии районы Александровки, Новогригоровки, Широкого, Квитневого и Первомайского.

В акватории Черного и Азовского морей отмечается перебазирование корабельно-катерного состава черноморского флота.