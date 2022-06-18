Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеобращение к государствам ОДКБ, сообщает Minval.az.

По его словам, Россия спасла суверенитет Казахстана и остановила войну в Карабахе, но все эти страны остаются в качестве наблюдателей.

«»ОДКБшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? (…) Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите», — разгневался он.