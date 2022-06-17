Германия передаст тяжелое вооружение для Украины вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью dpa.

Издание отмечает, что Берлин сталкивается с резкой критикой со стороны Киева в отношении темпов поставок и типа оружия. Украинская сторона неоднократно призывала к отправке немецких танков и самолетов запасов, однако Германия пока санкционировала лишь поставку зенитных танков.

Шольц также ответил на вопрос, получит ли Украина тяжелое вооружение вовремя, чтобы изменить ситуацию на Донбассе.

«Оно прибудет вовремя…Вы знаете, что уже есть длинный список клиентов, которые ждут оружие через два и три года», — отметил он, имея в виду, что протокол доставки должен был быть изменен в пользу Украины.

По его словам, конкретные образцы будут поставлены после того, как украинские военные пройдут обучение.

«Мы поставим противоракетную систему, которая способна спасти Одессу или Киев. Мы также решили вместе с Великобританией и Соединенными Штатами, что мы поставим реактивные системы залпового огня», — добавил Шольц.