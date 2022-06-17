Обнародовано число молекулярно-генетических экспертиз по останкам тел, переданных на сегодняшний день армянской стороной, в том числе обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях и захороненных на территории страны могил неизвестных солдат.

Данную информацию привел секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.

Он отметил, что в целом назначено 282 молекулярно-генетические экспертизы.