Россия продолжает нести потери в войне в Украине – за 113 дней противостояния ВСУ уже уничтожили около 33 тысяч российских военных и 1449 танков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:
личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1 449 (+9) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 545 (+17) ед,
артиллерийских систем – 729 (+7) ед,
РСЗО – 233 (+3) ед,
средств ПВО – 97 (+0) ед,
самолетов – 213 (+0) ед,
вертолетов – 179 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) ед,
крылатых ракет – 129 (+0) ед,
кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 494 (+9) ед,
специальной техники – 55 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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