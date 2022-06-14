На сегодняшний день Украина получила только 10% оружия, запрашиваемого у Запада, а ВСУ на поле боя в день тратят в 10 раз меньше артиллерийских снарядов, чем российская армия. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

«Возможности по вооружению и количеству военнослужащих у России значительно перевешивают. Каких бы усилий не прилагала Украина на сегодняшний день, какой бы профессиональной не была наша армия, без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну…. От того, что Украина заявляла, что нам нужно, мы на сегодняшний день имеем примерно 10%», – сказала Маляр.

По ее словам, на поле боя украинские военнослужащие в день тратят примерно 5000-6000 артиллерийских снарядов, тогда как РФ – в 10 раз больше.

Она также сообщила, что РФ пытается всячески блокировать поставки оружия в Украину, срывая такие договоренности или мешая транзиту оружия через другие страны, задействовав свои агентурные сети.