Анкара приступила к укладке газопровода на дне Черного моря у берегов страны. Об этом в понедельник, 13 июня, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция рассчитывает добыть из нового месторождения в Черном море порядка 10 млн кубометров газа уже в первом квартале 2023 года. Своего пика добыча газа достигнет к 2026 году.

Работы по строительству трубопровода, который пройдет на глубине около двух километров, планируется завершить в течение пяти месяцев. Длина магистрали для транспортировки сырья со дна моря составит 170 километров.

По оценке Турции, запасов Сакарьи хватит, чтобы покрывать мировые потребности в газе в течение 45 лет.