Глава украинской Национальной полиции Игорь Клименко сказал, что в настоящий момент в Украине расследуется более 12 тысяч дел о гибели мирных жителей, сообщает BBC.

По его словам, более 1500 человек – мирных жителей – погибли только на территории Киевской области: «В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, лежавших прямо на улицах».

1200 тел, в том числе те, что были найдены в братских могилах, все еще не опознаны.

По словам главы Нацполиции, в общей сложности примерно 75% погибших – это мужчины, около 2% – дети, остальные – женщины. «Это гражданское население, люди не имели никакого отношения к военным или правоохранительным структурам», – сказал Клименко.

В условиях боевых действий Би-би-си не может оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.