Глава украинской Национальной полиции Игорь Клименко сказал, что в настоящий момент в Украине расследуется более 12 тысяч дел о гибели мирных жителей, сообщает BBC.
По его словам, более 1500 человек – мирных жителей – погибли только на территории Киевской области: «В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, лежавших прямо на улицах».
1200 тел, в том числе те, что были найдены в братских могилах, все еще не опознаны.
По словам главы Нацполиции, в общей сложности примерно 75% погибших – это мужчины, около 2% – дети, остальные – женщины. «Это гражданское население, люди не имели никакого отношения к военным или правоохранительным структурам», – сказал Клименко.
В условиях боевых действий Би-би-си не может оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.
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