Министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер сообщила, что поставки газа из России в страну идут без ограничений.

«В настоящее время у нас неограниченные газовые поставки из России. Мы заполняем наши газовые хранилища», — сказала она в эфире телеканала ORF-2.

По словам министра, даже при непрерывных поставках российского газа и отсутствии сигналов об изменении ситуации необходимо готовиться к любому сценарию. Гевесслер подчеркнула, что Москве больше нельзя доверять, исходя из планов ЕС отказаться от газа из РФ. Она добавила, что уже не будет так, как раньше.

При этом министр не ответила на вопрос, есть ли у Австрии новые контакты с поставщиками голубого топлива из других государств, но отметила, что Вена ведёт переговоры с Осло и странами Африки. Гевесслер также уверена, что сохранение боязни отключения Россией газа является единственной альтернативой отказу от него в Европе.