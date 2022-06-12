Канадский пенсионер Марсель Лусьер, сорвавший джекпот в 70 миллионов долларов в национальной лотерее, передаст часть средств на послевоенное восстановление Украины. Розыгрыш состоялся на этой неделе. сообщает CTV News.

Также мужчина намерен использовать часть сорванного джекпота в 70 млн долларов в помощь в восстановлении Украины и поддержку проектов с помощью детям с аутизмом.

Кроме того, Лусьер планирует потратить выигранные средства на круиз вместе с женой. Как рассказал мужчина, отдых планировался уже несколько раз, однако каждый раз отменялся из-за пандемии коронавируса.