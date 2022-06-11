Украинские военные смогли отразить несколько наступлений российских военных в Донецкой и Луганской областях, сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении российские военные совершали систематические артиллерийские обстрелы. При этом украинские бойцы успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Российские войска отошли.

Российские военные обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошкивки.

«Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкиного», — рассказывают в Генштабе.

В районе Попасной украинские защитники успешно остановили наступление противника. Российским военным пришлось отойти.

Россияне наступают в районе Нырково, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление россияне отошли.