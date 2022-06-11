Россия традиционно «является» «международным гарантом безопасности и стабильности», утверждает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Никакой мир, глобальный или региональный, заключённый без участия России, не может быть ни прочным, ни стабильным, ни долговечным. Любые попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам. На самом деле это не так, и свидетельство тому — 1000-летняя история России», — заявил он.